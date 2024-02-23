اتهامات خطيرة من اتحادي سابق ضد الهلال! .. الكلاسيكو يشتعل مبكرًا

الشارع الرياضي السعودي على موعد مع 12 يومًا من نار..

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فاجأ نجم سابق في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، عملاق الرياض الهلال، بتلميحات خطيرة للغاية، قبل سلسلة الكلاسيكو المرتقبة.

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الاتحاد يواجه الهلال 3 مرات في الفترة من 1 إلى 12 مارس 2024؛ ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، وذهابًا وإيابًا في ربع نهائي أبطال آسيا.

وتحدى أحد مشجعي الزعيم الهلالي، بـ"اكتساح" العميد الاتحادي؛ حيث كتب عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام": "الحين نأكلك رايح جاي".

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وبشكل مفاجئ.. رد النجم الجزائري المعتزل عبد الملك زياية، مهاجم نادي الاتحاد الأسبق، على المشجع الهلالي؛ قائلًا: "بدون الدفع الرباعي.. لن تنتصر على الاتي"؛ في إشارة إلى أن الزعيم لا يفوز على العميد، إلا بأساليب غير مشروعة.

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مصطلح "الدفع الرباعي"؛ يطلق على المساعدات التي يتحصل عليها فريق ما - بشكل غير مشروع -؛ من أجل تحقيق الفوز في مبارياته، والحصول على الألقاب.

الهلال تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ بعد الفوز على العنيد الإيراني سباهان أصفهان الإيراني، بينما صعد الاتحاد بعد تجاوز عقبة نافباخور الأوزباكي.

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