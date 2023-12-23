"اتهامات بالتزوير وتجارة المخدرات".. الوداد يغلي على صفيح ساخن بعد اعتقال رئيسه

وصيف أفريقيا في ورطة كبرى

دخل نادي الوداد البيضاوي، في دوامة جديدة بعد صدور قرار من قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، باعتقال رئيسه سعيد الناصيري.

ويواجه الناصيري اتهامات خطيرة في قضية فساد كبيرة تضم 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال، حيث يتهم رئيس الوداد بـ"ترويج مخدرات".

وقال مصدر في فريق الدفاع عن الناصيري، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إن قاضي التحقيق استجوب صباح الجمعة تمهيديا سعيد الناصيري (54 عاما) وباقي المتهمين في هذه القضية، و"قرر ملاحقته واعتقاله بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بترويج المخدرات، استعمال شيك مزور وغسيل الأموال".

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وسيمثل الناصيري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير المقبل، وحتى انتهاء التحقيقات تم اتخاذ قرار بشأن تشكيل لجنة خاصة لتسيير شئون النادي المغربي، قبل البت في مستقبل رئيسه.

ويعيش الوداد على صفيح ساخن، حيث يمر وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا بفترة تراجع كبيرة، إذ يتذيل مجموعته في البطولة القارية بـ3 نقاط فقط من 4 مواجهات، وبات مهددًا بالخروج المبكر.

كما يعاني النادي البيضاوي على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجيش الملكي المتصدر وحامل اللقب.