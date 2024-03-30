اتفق مع فريقه على التجديد.. نجم الدوري الإيطالي يقطع الطريق على برشلونة

صفقة يريدها الكتالونيون بقوة..

في الآونة الأخيرة، خطط برشلونة للحصول على خفيتشا كفاراتسخيليا من نابولي، الجناح الجورجي يمثل خيارًا فنيًا مثاليًا لكتيبة البلوجرانا، خصوصًا في ظل عقده الضعيف ماديًا الذي يتقاضاه حاليًا مع فريق الجنوب الإيطالي.

الجورجي يقاضى عقدًا أقل بكثير من زملائه في نابولي قياسًا إلى أن الفريق انتدبه وقد كان لاعبًا مغمورًا، لكنه الآن أحد أهم نجوم الفريق الذي حقق المفاجأة الموسم الماضي حين حصد لقب الدوري الإيطالي.

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أفادت بأن نابولي وكفاراتسخيليا سيقطعان طريق برشلونة نحو اللاعب الجورجي، بمفاوضات "تسير بشكل جيد" من أجل تجديد عقده لعام إضافي بحيث ينتهي في 2028، مع تحسين واضح لراتبه.

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كما سيتضمن العقد الجديد وضع قيمة شرط جزائي مجزية لنابولي حال أراد أي طرف أن يحصل على خدمات كفاراتسخيليا.

برشلونة وصلته أنباء كفاراتسخيليا بعد متابعة دقيقة، إنه لاعب يحبونه ويفضلونه تكتيكيًا بشكل كبير رغم علمهم بأنه "لاعب متذبذب".

جدير بالذكر، أن رغبة برشلونة في الحصول على كفاراتسخيليا تلاقيها رغبة من اللاعب الجورجي في الوصول إلى الدوري الإسباني، مع تفضيل متوقع لعملاق الليجا، ريال مدريد.