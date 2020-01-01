اتفاق سري يمهد لعودة نيمار إلى برشلونة

هل أعطى باريس سان جيرمان الموافقة على عودة نيمار إلى برشلونة؟

كشفت صحيفة آس الإسبانية أن هناك اتفاق سري بين نيمار وباريس سان جيرمان قد يكون بداية الطريق نحو عودة النجم البرازيلي إلى برشلونة.

وكان نيمار قد ارتبط ببرشلونة خلال الأشهر الماضية، وكان قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وفي ذلك الإطار، فجرت صحيفة آس مفاجأة كبرى عن وجود اتفاق سري بين إدارة نادي العاصمة الفرنسية وبين النجم البرازيلي.

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هذه الاتفاقية تنص على أنه في حال أراد برشلونة التعاقد مع نيمار هذا الصيف ووافق النجم البرازيلي على العرض، فإن باريس سان جيرمان لن يمانع في ذلك.

ويمتد عقد نيمار مع الفريق الباريسي حتى صيف العام 2022، ولكن النادي سيكون أقل تمسكًا باللاعب فقط في حال أراد الرحيل هذا الصيف.

ورغم البداية الصعبة لنيمار هذا الموسم، إلا أنه قدم موسمًا مميزًا على مستوى الأرقام، حيث شارك في 22 مباراة سجل فيهم 18 هدفًا وأعطى 10 تمريرات حاسمة.

ويأمل باريس سان جيرمان أن يساعده نيمار على التتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث وصل الفريق إلى الدور ربع النهائي بعد تخطي بوروسيا دورتموند.

وسيكون الحد الأدنى للسعر المطلوب للموافقة على رحيل نيمار 170 مليون يورو، فإذا استطاع برشلونة تقديم عرض بهذه القيمة فإن العودة ستكون وشيكة.

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يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة صيف العام 2017 متجهًا إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.