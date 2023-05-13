اتفاق سري بين لابورتا وأليماني يضمن لبرشلونة سوق انتقالات قوي!

النادي الكتالوني يعرف كيف يستفاد من رجاله داخله وخارجه!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اتفاق سري بين المدير الرياضي الحالي لنادي برشلونة والذي تم إعلان رحيله بنهاية الموسم ماتيو أليماني وجوان لابورتا رئيس النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن الرئيس حصل على وعد من أليماني بعدم الاقتراب من فريق تشافي هيرنانديز الحالي في سوق الانتقالات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك الاتفاق لن يشمل اللاعبين الذين يعرضهم برشلونة للبيع، على أن يتنافس عليهم المدير الرياضي القادم لأستون فيلا كأي فريق آخر.

وأوضحت الصحيفة أن أليماني سيناقش إمكانية انتقال فيران توريس إلى صفوف أستون فيلا مع لابورتا، مقابل حوالي 40 مليون يورو.

في الوقت نفسه أكدت الصحيفة أن أليماني غير معجب بفكرة ضم أنسو فاتي إلى صفوف أستون فيلا، لكن رغم ذلك فلم يتخذ أي قرارات في ذلك الشأن.