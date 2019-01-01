اتفاق بين ريال مدريد وتشيلسي بخصوص كوفاسيتش

الكرواتي لعب معاراً الموسم الماضي مع البلوز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية أن ريال مدريد وتشيلسي توصلا لاتفاق لنقل الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بشكل دائم إلى صفوف البلوز خلال الصيف الجاري.

ولعب كوفاسيتش الموسم الماضي معاراً مع تشيلسي، ولكن بنظام الإعارة الجافة دون وجود بند بأحقية أو إلزامية الشراء للنادي اللندني.

وكشفت "سكاي" أن كوفاسيتش سينتقل إلى تشيلسي في صفقة تقدر في حدود 50 مليون يورو، شاملة الحوافز، وستتم قبل الثلاثين من يونيو الجاري.

ريال مدريد يحدد بدلاء بوجبا

وأوضح التقرير أن رغم منع تشيلسي من الانتقالات بحسب العقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي، ولكن بسبب سابق إعارة اللاعب يحق له إتمام شرائه.

وكان كوفاسيتش هدفاً لناديه القديم إنتر، بالإضافة لميلان خلال الأيام الماضية، ولكن التقرير أكد حسم استمراره مع تشيلسي.

ريال مدريد يطلب حجز نجم بنفيكا مقابل انتقال دي توماس

ولعب كوفاسيتش 52 مباراة مع تشيلسي تحت قيادة المدير الفني السابق ماوريتسيو ساري في كل المسابقات الموسم الماضي.