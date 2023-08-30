اتفاق جديد بين الهلال والعويس .. ومفاجأة أهلاوية في صفقة الربيعي!

مستجدات ميركاتو نادي الهلال

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فاجأ مسؤولو نادي الهلال، الشارع الرياضي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، بإعلان التعاقد مع محمد الربيعي، حارس مرمى فريق الأهلي؛ لمدة 4 سنوات قادمة.

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التعاقد مع الربيعي "26 سنة"؛ يأتي ليزيد الجدل بشأن مستقبل عبد الله المعيوف ومحمد العويس، ثنائي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وفي هذا السياق.. حسم الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، "مستقبل" العويس مع الزعيم الهلالي؛ في ظل الأنباء الأخرى التي تؤكد "اتفاق" المعيوف، مع نادي الاتحاد.

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ونقل العجلان عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن مصدر هلالي؛ تأكيده على بقاء محمد العويس، وعدم رحيله عن صفوف الفريق الأول، في الصيف الحالي.

ومن ناحيتها.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن اتفاق جديد بين الهلال والحارس الدولي؛ من أجل ضمان استمراره مع الفريق.

وحسب الصحيفة، يقضي الاتفاق على رفع الإدارة الهلالية، راتب العويس، مقابل استمراره في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وتراجعه عن فكرة الرحيل.

أما الإعلامي الرياضي سيف السيف، ألمح إلى إمكانية عدم انضمام الربيعي، إلى صفوف الزعيم الهلالي، في الصيف الحالي، رغم إعلان الصفقة رسميًا.

وأشار السيف عبر حسابه الرسمي بمنصة "‘إكس"، إلى أن الربيعي، وقع مع الهلال، بعد دخوله الفترة الحرة مع الأهلي؛ حيث يحتاج الزعيم، إلى التوصل لاتفاق مع الراقي "الآن"، لشراء المدة لمتبقية من عقد الحارس الشاب.

جدير بالذكر أن الربيعي، كان قريبًا للغاية من التوقيع مع الزعيم، قبل 3 سنوات من الآن؛ إلا أنه فضل وقتها تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

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