ابحثوا في مكان آخر .. اتفاق تشافي وبرشلونة يدمر خطة مانشستر يونايتد!

قرار الإسباني يمنح تين هاج أملًا جديدًا!

كشفت تقارير صحفية، عن اسم مفاجئ تضرر من قرار تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، بالبقاء داخل النادي الكتالوني لنهاية عقده.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق أن الموسم الحالي هو الأخير له مع برشلونة، قبل أن يعلن برشلونة أمس أن الرئيس جوان لابورتا، أقنع المدرب الإسباني بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده في 2025.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن إدارة مانشستر يونايتد تلقت صدمة كبيرة بعد إعلان تشافي استمراره مع برشلونة لموسم آخر، حيث كانت تخطط للتعاقد معه بنهاية الموسم الجاري.

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وأضافت: "القيادة الحمراء كانت تضع أعينها على تشافي كمرشح لقيادة مانشستر يونايتد بدءًا من الصيف، حال رحيل تين هاج عن أولد ترافورد".

وتابعت الشبكة: "قرار تشافي بالبقاء في برشلونة خيب آمال قادة اليونايتد، الذين سيتعين عليهم مواصلة البحث عن مرشح آخر، لم تكن هناك مفاوضات مع أرتورو كاناليس، وكيل تشافي، لكن كان هناك اهتمام ومخطط للتعاقد معه فور انتهاء علاقته بالبارسا".

وأشارت: " كان اسم تشافي مطروحًا على طاولة الشياطين منذ بعض الوقت وقبل أسابيع، وقد تلقى اهتمامًا بالفعل من خلال وكلائه، حيث كانت الإدارة ترى أنه مدرب شاب وأسطورة معروفة في جميع أنحاء العالم".

وأوضحت: "في الواقع، لا يوجد لدى مانشستر يونايتد حتى الآن مدير رياضي، حيث ينتظر الفريق وصول دان أشورث، مع نائبه جيسون ويلكوكس، وسيتعين عليهما البحث عن اسم جديد لشغل منصب المدير الفني".