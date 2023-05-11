"لو اتصلوا.." .. مورينيو يعلق على تقارير تدريبه باريس سان جيرمان

تهاني سليم
mourinhoGetty Images
خوسيه مورينيوباريس سان جيرمانروماالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1

هل يكون مستقبل المدرب البرتغالي في حديقة الأمراء؟

علق البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي، على التقارير التي ربطت اسمه بتدريب نادي باريس سان جيرمان.

وكانت الشائعات قد انتشرت مؤخرًا عن رغبة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع جوزيه مورينيو لتدريب الفريق في الموسم المقبل رغم تبقي موسمًا في عقده مع روما.

ورد مورينيو بابتسامة على تلك الشائعات حينما سُئل في قناة سكاي سبورت إيطاليا قائلًا: "لو حدثوني فلن يجدونني. لم أتحدث معهم مطلقًا".

ويبدو أن نادي باريس سان جيرمان سيشهد العديد من التغييرات على رأسها الإدارة الفنية للفريق فالمدرب كريستوف جالتييه لا يحظى بتأييد كبير للاستمرار في حديقة الأمراء، كما قد يرحل عدد من نجوم الفريق من بينهم ليونيل ميسي الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم كما قد يرحل نيمار أو كيليان مبابي.

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