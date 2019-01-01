النتائج المباشرة
الانتقالات

اتحاد كلباء الإماراتي يستهدف ضم التونسي حمدي الحرباوي

التعليقات()
الحرباوي يقوم حاليًا بدراسة العرضين في الوقت الذي يتمسك به النادي البلجيكي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن دخول اللاعب التونسي حمدي الحرباوي لاعب نادي «زولت وارغام» البلجيكي ضمن خيارات نادي اتحاد كلباء.

التقارير أشارت إلى أن الحرباوي يمتلك العديد من العروض ولا يقتصر الأمر على عرض النادي الإماراتي فقط بل يوج عرض تركي أخر يستهدف ضم اللاعب.

وبحسب التقارير فأن الحرباوي يقوم حاليًا بدراسة العرضين في الوقت الذي يتمسك به النادي البلجيكي.

اتحاد كلباء يخوض أخر مباراة له في الموسم غدًا بدوري الخليج العربي أمام نادي الوصل والتي تُقام الساعة 10 بتوقيت الإمارات.       

اختيارات المحررين

الظفرة الإماراتي يكشف حقيقة بيع ميليسي للاتحاد

حمدي الحرباوي أنهى الموسم الحالي متصدراً ترتيب هدافي الدوري البلجيكي برصيد 25 هدفاً وهي المرة الثانية توالياً التي يحرز فيها لقب أفضل الهدافين.

يُذكر أن حمدي الحرباوي يغيب عن قائمة محترفي المنتخب التونسي التي أعلن عنها المدير الفني آلان جيريس قبل خوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

إغلاق