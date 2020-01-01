حدث تاريخي في بطولة غرب آسيا القادمة في الإمارات

فلسطين واليمن جعلا من البطولة تاريخية

أعلنت فلسطين واليمن مشاركتهما في بطولة اتحاد غرب آسيا القادمة التي ستُقام في الإمارات مطلع العام القادم، وهي النسخة العاشرة من البطولة التي انطلقت لأول مرة عام 2000 في الأردن.

مشاركة فلسطين واليمن رفعت عدد الدول المشاركة في نسخة 2021 من البطولة إلى 12 وهو عدد جميع الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ البطولة.

المزيد من الفرق

إذ لم يسبق أن شاركت جميع المنتخبات أعضاء الاتحاد في البطولة، وكان أكبر عدد من المنتخبات المشاركة قد وصل إلى 9 وشهدته نسخ 2010 و2011 و2014 و2019.

ويُعد منتخب فلسطين هو الوحيد الذي شارك في جميع النسخ السابقة من البطولات إلا أنه لم يُحقق اللقب أبدًا.

ويتألق اتحاد غرب آسيا من السعودية والإمارات والأردن وعُمان وسوريا واليمن وفلسطين والعراق والكويت والبحرين ولبنان وقطر.