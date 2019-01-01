اتحاد طنجة يؤكد مشاركته في البطولة العربية

موقف الجيش الملكي غير معروف بعد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تأكد بشكل رسمي مشاركة نادي اتحاد طنجة المغربي في النسخة المقبلة من بطولة الأندية العربية، التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البطولة التي ستحمل اسم الملك المغربي محمد السادس ستشهد مشاركته بصفة رسمية عقب تلقية رسالة التأكيد.

وكان نادي الجيش الملكي المغربي أيضاً قد طلب المشاركة، إلا أنه لم يتلقَ الرد حتى الآن.

وستقام المباراة النهائية لتلك المسابقة في العاصمة المغربية الرباط، على ملعب الأمير مولاي عبد الله.

يذكر أن النجم الساحلي التونسي هو بطل النسخة السابقة من تلك البطولة.