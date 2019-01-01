الآسيوي يُحدد الملاعب المحايدة لمباراة الاتحاد في دوري الأبطال

مواجهة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملاعب المحايدة لمواجهة دور الـ16 في دوري أبطال آسيا بين اتحاد جدة السعودي وذوب آهن أصفهان الإيراني.

واعتادت الفرق السعودية أن تُواجه نظيرتها من إيران على ملاعب محايدة منذ بطولة عام 2016 نتيجة الصراع السياسي والخلافات الكبيرة بين البلدين.

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وأقر الاتحاد الآسيوي أن تُلعب مباراة الذهاب بين الفريقين في الخامس من أغسطس القادم على ملعب آل مكتوم في أبو ظبي الإماراتية، فيما ستُقام مباراة الإياب في الثاني عشر من أغسطس على ملعب العربي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتُشارك أندية النصر والأهلي والهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بجانب الاتحاد، لكنها لن تلعب ضد فرق إيرانية.

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد رفض طلبًا من الأندية السعودية والإماراتية لخوض مبارياتها ضد الفرق القطرية على ملاعب محايدة.