سييرا يختار مبدئيًا رباعي الاتحاد الأجنبي في آسيا

الفريق يستعد لمباراة دور الـ16

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حسم خوسيه سييرا المدير الفني لاتحاد جدة قراره مبدئيًا بشأن اختيار الرباعي الأجنبي الذي سيُقيد في قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا.

ويستعد الاتحاد لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني يوم الإثنين 5 أغسطس القادم على ملعب زعبيل في الإمارات، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، قبل أن يلعب إيابًا في الـ12 من نفس الشهر.

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وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن سييرا اختار الرباعي مروان داكوستا ولويس خيمينيز ورومارينيو وأليكساندر بيروفيتش من المغرب وفلسطين والبرازيل وصربيا على الترتيب لتسجيلهم في قائمته الآسيوية.

ويتواجد الفريق حاليًا في مدينة مانشستر الإنجليزي في معسكر تدريبي إعدادي للموسم الجديد والذي سيبدأ بالمباراة الآسيوية ضد الفريق الإيراني، وسيخوض يوم غدٍ مباراة ودية ضد ليدز يونايتد.

وكان الاتحاد قد هزم بوري يونايتد 3-1 في آخر مبارياته الودية في إنجلترا.