اتحاد الكرة يُوضح حقيقة إلغاء أو تأجيل كأس السوبر السعودي

أخبار كثيرة انتشرت عن تأجيل السوبر أو إلغائه

أوضح اتحاد كرة القدم السعودي حقيقة الأخبار المنتشرة حول إلغاء أو تأجيل بطولة كأس السوبر للموسم الجاري بسبب عدم وجود مساحة فارغة لإقامة المباريات.

كأس السوبر لهذا الموسم تجمع أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة، وقد كان من المفترض إقامتها خلال الفترة من 27 فبراير إلى 1 مارس 2024 لكن تم تأجيلها بسبب ضغط الروزنامة والتعديلات في جدول مباريات دوري أبطال آسيا.

الإعلامي عبد الرحمن الحميدي أشار عبر منصة إكس إلى أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد الإعلان عن تأجيل كأس السوبر للموسم القادم، مما يعني إقامة بطولتي سوبر في موسم واحد وهو أمر غير معتاد أبدًا.

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اتحاد الكرة وفي رد رسمي على استفسار صحيفة الجزيرة السعودية نفى تلك الأخبار تمامًا، وأكد التزامه بإقامة البطولات المعلن عنها في مواعيدها.

وقد جاء ردهم، كما نشرته الصحيفة، كالتالي "بحسب البيان الصادر من لجنة المسابقات عبر حساب كأس السوبر السعودي في منصة (اكس) قرار لجنة المسابقات بتأجيل موعد كأس السوبر السعودي عن موعده المقرر نهاية شهر فبراير كان بسبب تعديلات الروزنامة التي أجراها الاتحاد الاسيوي على دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وورد في القرار المعلن أن اللجنة تعمل مع الاطراف ذات العلاقة على تحديد موعد بديل مناسب وفقاً لمتغيرات الروزنامة وسيتم إعلانه فور اعتماده، كما أن الاتحاد السعودي ملتزم بتنفيذ كافة برامجه ومسابقاته".