اتحاد الكرة يعلن طرح تذاكر كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك سيلعبان في مباراة السوبر على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الكرة المصري، عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر، التي ستجمع بين الأهلي والزمالك.

وتجمع مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، مساء يوم 20 فبراير المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها، عن طرح تذاكر مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ويدرس اتحاد الكرة المصري، إسناد مباراة كأس السوبر إلى حكام مصريين، وذلك باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، لأول مرة في مسابقة مصرية.

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ولكن الأقرب حتى الآن هو إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي، خاصة وأنه سيتم استخدام تقنية الـ"VAR" بشكل رسمي، وهناك تخوفات من استخدام الحكام المصريين للتقنية لأول مرة، في مباراة تجمع بين الأهلي والزمالك.

لجنة الحكام تقوم بتدريب الحكام المصريين خلال الوقت الحالي، حتى يوم 8 فبراير المقبل، على استخدام تقنية حكم الفيديو، المقرر تطبيقها مع بداية الدور الثاني بالدوري المصري.