اتحاد الكرة يعلن اسم حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

الإيطالي جيانلوكا روكي هو من سيحكم مباراة الزمالك وبيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، على اسم حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، والمقرر لها غدٍ الخميس، بالدوري المصري الممتاز.

الزمالك سيواجه بيراميدز مساء غدٍ الخميس، على ملعب بتروسبورت، باللقاء المؤجلة من الإسبوع التاسع ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد الكرة أتم اتفاقه مع الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي، لقيادة مباراة الزمالك وبيراميدز.

المدرب الجديد يعتمد على الذكاء الإصطناعي ومن مهماته: وضع التشكيل، وإجراء التغييرات أثناء اللقاء دون أي تدخل بشري.👨‍🏫



(📸: @Hassan_Aljassmi) pic.twitter.com/GloDwkkEX9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 23, 2019

الحكم الإيطالي يعد واحدًا من أهم الحكام في إيطاليا، حيث قام بقيادة العديد من المباريات المهمة في إيطاليا، أو بالمنافسات الأوروبية.

الزمالك يتصدر ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة.