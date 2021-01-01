اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة فاصلة بين شباب الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة المصري ينهي الجدل

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن قرارها بإقامة مباراة فاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك مواليد عام 1999، من أجل تحديد بطل دوري الجمهورية، بعد تساوي الفريقين بالنقاط.

كانت مباراة اليوم النهائية بدوري الجمهورية مواليد 1999، قد انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي الأهلي، ليحتفل الفريقين بالتتويج باللقب.

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ونشر اتحاد الكرة المصري عبر موقعه الرسمي، بيانًا رسميًا، يعلن خلاله إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مواليد 1999، من أجل تحديد بطل دوري الجمهورية.

اتحاد الكرة أشار خلال بيانه إلى أن المباراة تقرر لها أن تقام في تمام التاسعة ونصف مساء يوم الثلاثاء 20 إبريل الجاري، على ملعب السكة الحديد.

وأشار اتحاد الكرة المصري إلى أنه قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 99 و 2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء المصري، مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

وجاء ذلك لينهي اتحاد الكرة اللغط حول المتوج ببطولة دوري الجمهورية مواليد 1999، بعد احتفال فريقي الأهلي والزمالك باللقب، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين.