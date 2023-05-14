اتحاد الكرة يعترف رسميًا بحرمان النصر فرصة منافسة الاتحاد على الدوري

اعترفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا بعدم صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الاتحاد خلال مواجهة الشباب وسددها بنجاح عبد الرزاق حمدالله في الوقت القاتل ليُهدي فريقه نقاط الفوز الثلاثة.
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دائرة الحكام اعتادت تحليل اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل في مباريات دوري روشن عبر يوتيوب، وقد أوضحت اليوم الأحد أن حكم قمة الجولة الـ24 من البطولة كان يجب أن يمنح الشباب خطأً قبل احتساب ركلة الجزاء ضده.
هذا الاعتراف قد يُوصف ضمنيًا بأنه اعتراف من اتحاد الكرة بحرمان النصر من فرصة منافسة الاتحاد على لقب دوري روشن، إذ تسبب ذلك الخطأ في زيادة الفارق بين الفريقين في جدول الترتيب إلى 6 نقاط.
ذلك الفارق لو خرج الاتحاد متعادلًا من مواجهة الشباب كان سيُصبح نقطة واحدة فقط بعد خسارة الفريق أمام التعاون في الجولة الـ26، وهنا على الأرجح لم يكن النصر أبدًا ليُفرط بنقاط الفوز على الطائي في الجولة الأخيرة مما كان سيُشعل الصراع بين الفريقين حتى الجولة الأخيرة من الموسم وربما كانت الأمور ستنقلب لصالح الفريق العاصمي في الجولة القادمة التي ستشهد اختبارًا صعبًا للعميد أمام الهلال في الرياض.
يُشار إلى أن الاتحاد سيلتقي مع الهلال بعد غدٍ الثلاثاء فيما سيلعب النصر أمام الطائي.
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