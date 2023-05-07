اعتراف رسمي بـ"أكبر خطأ" قد يحول لقب الدوري من النصر إلى الاتحاد

تفاجأ الشارع الرياضي السعودي بـ"اعتراف رسمي خطير"، عن خطأ قد يحول لقب دوري روشن 2022-2023، من النصر إلى الاتحاد.

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أثار الإسباني مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل في الشارع الرياضي؛ بعد اعترافه بـ"خطأ تحكيمي فادح"، قد يؤثر على هوية بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

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ويتصدر نادي الاتحاد، جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر "الوصيف"؛ قبل نهاية المسابقة بخمس جولات.

واعترف نافارو في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، بعدم صحة هدف نادي الاتحاد "القاتل"، في مرمى الشباب، في المباراة التي انتهت بفوز العميد (2-1)، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري.

وكشف رئيس لجنة الحكام، عن أن الصربي سردجان يوفانوفيتش، الذي أدار المباراة، احتسب "ركلة جزاء" لمصلحة نادي الاتحاد، جاء منها الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع؛ متجاهلًا العودة لـ"الخطأ" الذي تم ارتكابه ضد نجم الشباب، قبلها.

وعلى الرغم من ذلك، أكد مانويل نافارو، على أن يوفانوفيتش، يعتبر من حكام النخبة، وأن اختياره لإدارة هذه المباراة الكبيرة في الدوري، لم يكن قرارًا غير موفق، كما يعتقد البعض.

وتفاعل عشاق النصر من ناحيتهم، مع اعترافات نافارو، معتبرين أن فريقهم قد يحرم من لقب الدوري؛ بسبب هذا الخطأ الفادح.

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