اتحاد الكرة يتراجع ويخفض عقوبة محمد الشناوي

اتحاد الكرة يقرر تخفيض عقوبة الشناوي

أعلن اتحاد الكرة المصري، الذي يديره اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد، عن تخفيض عقوبة محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد النادي الأهلي ، بعد أن تم عقابه بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي.

اتحاد الكرة كان قد أعلن عن توقيع عقوبة على محمد الشناوي بالإيقاف لمدة 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه، بعد اعتراضه على أداء حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي، بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن قراراته التي اتخذها خلال اجتماع اليوم.

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وقرر اتحاد الكرة تقليص عقوبة محمد الشناوي قائد الأهلي، بالإيقاف لمدة مباراة واحدة، بدلًا من أربعة مباريات، ليحق له المشاركة بداية من مباراة بيراميدز.

كما قرر اتحاد الكرة تغليظ العقوبة المالية على محمد الشناوي، ليدفع مبلغ 50 ألف بدلًا من 20 ألف جنيه، حيث سيتم تسديد الغرامة المالية قبل مشاركته في المباريات، بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاهب على العقوبة المخصصة للاعب حاصل على بطاقة".

ويغيب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب، والمقرر له مساء الخميس، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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الأهلي سيواجه بيراميدز يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.