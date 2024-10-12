تقديرًا لدورهم أمام اليابان .. اتحاد الكرة يفاجئ جماهير السعودية قبل مواجهة البحرين!

قرار سعيد لجماهير السعودية..

قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم، مفاجأة سارة لجماهير الأخضر، في إطار التحضير لمواجهة البحرين، المقررة يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

المنتخب السعودي يضرب موعدًا مع البحرين، على ملعب الجوهرة المشعة، في مواجهة سترسم ملامح طريق الأخضر - بنسبة كبيرة - نحو مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك بعد خسارته في المواجهة الماضية أمام اليابان (0-2) في جدة.

وكشف المركز الإعلامي للمنتخب السعودي، عبر منصة (إكس)، عن قرار اتحاد الكرة، بفتح مدرجات الدرجة الموحدة بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، مجانًا، تقديرًا للجماهير السعودية وإسهاماتهم الكبيرة في مسيرة الصقور الخضر، والدور الكبير الذي قدموه في مباراة اليابان.

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وجاءت خطوة اتحاد الكرة من أجل تحفيز الجماهير على ملء مدرجات الجوهرة المشعة، في مواجهة البحرين، خاصة وأن المنتخبين يتقاسمان النقطة الرابعة في المجموعة الثالثة، فيما يحتل المنتخب السعودي، المركز الثالث، متفوقًا بفارق الأهداف على نظيره البحريني، علمًا بأن الأخضر استهل مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بالتعادل مع إندونيسيا (1-1)، بالجوهرة المشعة، ثم فوز صعب على الصين (2-1)، في داليان، قبل الخسارة أمام اليابان (0-2).

ويتصدر منتخب اليابان جدول المجموعة الثالثة، بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، فيما يأتي منتخبات أستراليا والسعودية والبحرين في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب إندونيسيا خامسًا بـ3 نقاط، ثم الصين في المركز الأخير بلا نقاط.