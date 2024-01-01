"اتحاد الكرة أعدم المواهب السعودية الشابة وبدأ خطوات التجنيس"

قرار اتحاد الكرة مازال يُثير الجدل

SHAHID

مازال قرار اتحاد كرة القدم السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم القادم يُثير الجدل في الإعلام الرياضي السعودي.

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الاتحاد كان قد قرر قصر قائمة كل نادٍ في دوري روشن على 25 لاعبًا بدلًا من 30، كما أبقى عدد اللاعبين الأجانب غير المقيدين بعُمر محدد عند 8 ولكنه سمح للأندية تسجيل لاعبين أجنبيين جديدين من مواليد 2003 فما أعلى، كما منحهم الفرصة لتسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة بشرط أن يكون مولودًا في عام 1998 على الأقل.

الناقد الرياضي أحمد الفهيد أكد أن القرار يخدم اللاعبين السعوديين البدلاء في الأندية الكبيرة لأنه سيمنحهم الفرصة للانتقال إلى أندية أخرى تمنحهم فرصة اللعب بانتظام، لكنه أكد على أن سلبية ذلك القرار تتعلق بإعدام اللاعبين الشباب وفرصهم في الحصول على فرصة للعب مع الكبار.

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الفهيد رأى كذلك أن السماح بالتعاقد مع أجنبيين من عُمر 20 عامًا وأصغر يُمهد للتجنيس، حيث قال في برنامج "أكشن مع وليد" "التعاقد مع لاعبين غير سعوديين من مواليد 2003 وأعلى، أي أقل من 20 عامًا، يعني أن هناك توجهًا كما يبدو لتجنيس المميزين من أولئك الشباب في المستقبل".

أتم "سلبية هذا القرار أن اللاعب السعودي الشاب لن يجد أي فرصة للعب، حاليًا هم بالكاد يلعبون مثل مصعب الجوير ومحمد مران، لكن مع هذا القرار ستُعدم فرص المواهب الشابة تمامًا".

SHAHID