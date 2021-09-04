اتحاد الكرة السعودي يكشف عن حقيقة تسجيل النصر لـ8 محترفين
انتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، حول امتلاك نادي النصر لـ8 لاعبين محترفين في قائمته لموسم 2021-2022، وذلك بعد ضم النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس.
التقارير الصحفية أكدت على أن النصر لم يعلن عن رحيل لاعبين أجانب بعد ضم أنسيلمو، رغم انتشار أخبارًا حول رحيل البرازيلي بيتروس ماتيوس.
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اتحاد الكرة السعودي كان حريصًا على توضيح كافة الأمور خلال بيان رسمي نشره عبر موقعه، ليكشف خلاله عن حقيقة ما تردد بخصوص هذا الشأن.
وأوضح الاتحاد السعودي عبر حساب الإعلام والاتصال التابع له على موقع "تويتر" الأمور حيث قال خلال بيان رسمي: "لا صحة لما يتداول عن تسجيل أي نادٍ أكثر من 7 لاعبين أجانب".
وتابع: "موافقات التسجيل لا تصدر إلا بعد تقديم الطلب عبر TMS أثناء الفترة، وبعد توفر خانة شاغرة في كشوفات النادي مع الأخضر بحكم المادة 28/5 من لائحة الاحتراف كما أن النظام الإلكتروني للتسجيل لا يقبل أكثر من 7 خانات للاعبين الأجانب".
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن النصر يمتلك 8 لاعبين أجانب وهم: "فونيس موري، أنسيلمو دي موريس، بيتروس ماتيوس، وأندرسون تاليسكا، وفينسنت أبو بكر، عبد الرزاق حمد الله، بيتي مارتينيز، جلال الدين ماشاريبوف".