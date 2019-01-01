اتجاه لتقليص عدد الأجانب في أندية بالدوري السعودي

يدرس حالياً كيفية تقليص عدد الأجانب في كل فريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية محلية عن وجود رغبة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل.

وبحسب التقارير فأن اتحاد الكرة يدرس حالياً كيفية تقليص عدد الأجانب في كل فريق، إلى ستة وربما خمسة لاعبين.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن السماح للأندية بقيد ثمانية لاعبين أجانب في قائمة كل فريق، قبل بداية الموسم الحالي.

وكانت الكثير من التوقعات قد مضت إلى إمكانية تقليص عدد الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين، من ثمانية إلى خمسة لاعبين، عقب خروج الأخضر، من الدور ثمن النهائي في كأس الأمم الآسيوية في الإمارات 2019.

وقال البعض أن تواجد العديد من اللاعبين الأجانب أثر بشكل سلبي على المنتخب السعودي، الذي عانى من عدم وجود رأس حربة صريح في كأس آسيا.

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