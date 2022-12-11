اتجاه لتأجيل قمة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

الاتحاد ينقصه مهاجمه المغربي المتواجد في قطر

كشف الإعلامي وليد الفراج أن لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتجه لتأجيل مباراة الاتحاد والشباب ومواجهة الوحدة والفتح في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويعود السبب لتأجيل المباراتين إلى غياب لاعبي المنتخب المغربي، عبد الرزاق حمدالله ومنير المحمدي، عن الاتحاد والوحدة على الترتيب لتواجدهما في قطر حيث يستعدان لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

الفراج كشف تفاصيل أحداث الساعات الأخيرة بهذا الخصوص، حيث قال في حلقة الليلة من برنامج "أكشن مع وليد" "الاتحاد لم يتقدم بطلب لتأجيل المباراة لأنه مقتنع بأن طلبه سيُرفض من اتحاد كرة القدم السعودي".

أضاف "الوحدة على العكس تمامًا، طالب بتأجيل مباراته أمام الفتح وأصر على ذلك وضغط بقوة في الساعات الأخيرة نظرًا لغياب حارس مرماه الأول، المحمدي، وقد أبدت لجنة المسابقات في النهاية مرونة وهناك اتجاه قوي للموافقة".

أتم "الاتحاد حين وجد أن هناك فرصة للتأجيل رحب به جدًا لأن المسؤولين يريدون تفادي مواجهة الشباب مرتين تواليًا خوفًا من خسارة المباراة الأولى في الدوري وآثارها السلبية على مواجهة الكأس، لذا بات النادي يُفضل التأجيل والعودة للمباريات الرسمية يوم 22 ديسمبر من بوابة كأس خادم الحرمين الشريفين، وهناك حاليًا اتجاه لتأجيل المباراتين من لجنة المسابقات".

يُشار إلى أن حمدالله والمحمدي لا يلعبان بشكل أساسي مع المغرب في مونديال 2022.