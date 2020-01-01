اتجاه لإيقاف النشاط الرياضي في السعودية قبل ديربي الرياض

وزارة الرياضة السعودية تتجه لإيقاف النشاط في المملكة عقب مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اتجاه لإيقاف النشاط الرياضي في المملكة على غرار العديد من الدوري خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وقالت قناة "الإخبارية" بحسب مصادرها أن وزارة الرياضة السعودية تتجه لإيقاف النشاط في المملكة عقب مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغرد الحساب الرياضي لقناة الإخبارية عبر تويتر : "#وزارة_الرياضة تتجه لإيقاف النشاط الرياضي مؤقتاً في #المملكة بعد مباراتي نصف نهائي #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين".

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وأضاف الحساب : "تأجيل مباراة #النصر و #الهلال في #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين والمقرر إقامتها يوم الجمعة 20 مارس الجاري".

وبحسب روزمانة المباريات يلتقي الهلال أمام أبها، والنصر أمام الأهلي في مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين غدٍ الأحد.

وتأتي هذه الأنباء في ظل وجود تأكيد من أحد مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم على وجود أي تأثير على البطولة المحلية.

يُذكر أن وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت من قبل خوض مباريات الدوري السعودي للمحترفين دون حضور جماهيري حرصًا على سلامة الجماهير من تفشي كورونا.