اتجاه داخل إدارة الأهلي لتوقيع عقوبة على يوسف بلايلي

الأهلي كان قد حقق فوزًا صعبًا على الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود اتجاه لدى إدارة النادي الأهلي السعودي لتوقيع عقوبة على اللاعب الدولي الجزائري الأهلي يوسف بلايلي.

بلايلي كان قد عبر عن غضبه من الخروج خلال مباراة ديربي جدة أمام الاتحاد، حيث قام بركل زجاجة الماء البلاستيكية من على خط الملعب أمام المدير الفني للفريق كريستيان جروس في إشارة لعدم رضاه عن التغيير.

الأهلي كان قد حقق فوزًا صعبًا على الاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المنتظر أن تتخذ إدارة الراقي قرار انضباطي على اللاعب من أجل عدم تكرار هذا الموقف مُجددًا مع الجهاز الفني بالفريق.

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الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية التي يعبر فيها اللاعب عن غضبه بهذه الطريقة، حيث كان قام بها من قبل مع المدرب الوطني "المؤقت" صالح المحمدي.