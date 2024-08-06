صفقة جديدة .. ابن مانشيني يتوصل لاتفاق نهائي على الانتقال لبرشلونة!

شوهد مع ديكو في يوليو الماضي

تزامنًا مع أنباء اقتراب برشلونة من التعاقد مع داني أولمو لاعب لايبزيج، يستعد النادي الكتالوني للقيام بصفقة أخرى ولكن على الجانب الإداري.

بطل هذه الصفقة سيكون أندريا، ابن روبرتو مانشيني المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، حيث أصبح قريبًا للغاية من الانتقال إلى برشلونة، للعمل ضمن الفريق الخاص بديكو المدير الرياضي للعملاق الكتالوني.

الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" قال إن المدير الرياضي الحالي لسامبدوريا، توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة من أجل الانتقال لهم لخوض تجربة جديدة على يد ديكو، لمساعدته في العديد من الجوانب الإدارية الخاصة بالتعاقدات والأمور الأخرى، ومن المقرر أن يطير إلى كتالونيا لبداية مهمته الأسبوع القادم.

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وتأتي هذه الصفقة بعد الأنباء التي انتشرت في شهر يوليو الماضي حول تفاوض برشلونة مع مانشيني الصغير البالغ من العمر 31 سنة، حيث نشرت بعض الصحف تسريبًا له وهو بصحبة ديكو بمقر النادي، وذلك للتفاوض على مهام منصبه الجديد.

يذكر أن أندريا مانشيني بدأ مسيرته كلاعب في شباب إنتر، ولعب للعديد من الفرق الأخرى مثل مونزا، بولونيا، شباب مانشستر سيتي، دي سي يونايتد، قبل اعتزال الكرة بشكل نهائي في أغسطس 2017.