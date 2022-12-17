ابن مارادونا: لقد حان وقت الاستمتاع بميسي، وأرفض مقارنته بوالدي

يؤمن بأن والده يشعر بالفخر بما يحدث في مونديال قطر

كشف دييجو الصغير، ابن النجم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا، عن عدم استمتاعه بمقارنة والده بمواطنه ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

دييجو وُلد في سبتمبر 1986 بعد أشهر قليلة فقط من فوز والده بكأس العالم في المكسيك، وكانت تربطه علاقة استثنائية بمارادونا باعتباره الابن الأكبر له.

وقبل نهائي كأس العالم قطر 2022 غدًا، الأحد، بين فرنسا والأرجنتين، تحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية معه للتطرق إلى رؤيته بخصوص هذه المواجهة التاريخية.

وقال ابن مارادونا:"أشاهد كل المباريات وأتابع جميع الأخبار، أريد أن أضع النجمة الثالثة على صدري لأن الفريق يستحقها ويفعل كل شيء للفوز بالمونديال".

وأضاف:"أنا مقتنع تمامًا بأن والدي يشعر بالفخر في قبره بكيفية دفاعهم عن قميص الأرجنتين، والرغبة التي قاموا بإظهارها في هذه البطولة".

وعن مقارنة والده بميسي:"لقد حان الوقت للاستمتاع بميسي، لا أحب المقارنة بينهما ولا أجد أي سبب لذلك، أعجبتني الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يظهر فيها أبي وهو يعانق ليو".

وأنهى حديثه قائلًا:"سأفرح بشكل لا يُصدق لو فاز ميسي بكأس العالم، أنا من كبار المعجبين به وأتمنى له كل التوفيق".

جدير بالذكر أن العديد من المقارنات انتشرت على مدار الأيام الماضية، بين نسخة مونديال 1986 التي فاز بها مارادونا والنسخة الحالية، وتأكيد البعض على أن فوز ميسي بمونديال قطر سيجعله يتفوق على مارادونا، لأنه وقتها سيكون نجح في مضاهاة الإنجاز الأهم للنجم الراحل.