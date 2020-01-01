ابن عمه: أسباب أمنية وراء رفض ميسي العودة إلى الأرجنتين

لماذا قد يرفض ميسي العودة إلى وطنه؟

كشف ماكسي بيانكوتشي، ابن عم هداف برشلونة التاريخي ليونيل ميسي، عن الأسباب التي تمنع البولجا من العودة واللعب في الدوري الأرجنتيني.

ميسي بدأ مسيرته في فريق نيو أولد بويز قبل التوقيع مع برشلونة بعمر 9 سنوات ومنذ حينها لم يغير فريقه.

المزيد من الفرق

وكان الهداف التاريخي للدوري الإسباني قد أكد في أكثر من مناسبة رغبته العودة إلى أولد بويز والاعتزال هناك.

وحول ذلك قال بيانكوتشي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أعتقد أنّ عودة ميسي للأرجنتين ليست سهلة، والأسباب الأمنية قد تمنع ذلك، فلا أتخيل رؤيته يلعب مباراة كلاسيكو في روساريو".

وأوضح: "منذ أن كنت طفلًا حتى الآن ومباريات الكلاسيكو دائمًا جنونية، والحماس الجماهيري كبير للغاية، هذه الأجواء قد تكون مقلقة للاعب مثل ميسي".

بيانكوتشي أكد أنّه يرغب في رؤية ميسي مجددًا في الأرجنتين كما كان يتابعه منذ الطفولة، إلا أنّ الظروف الأمنية وإمكانية مواجهة العديد من المشاكل هنا قد تمنع تحقيق ذلك.

واختتم: "حينما كان طفلًا كنا نحاول إخراجه من الملعب في العديد من المباريات لأنّه كان يتعرض لتعامل عنيف من المنافسين. إنّه أفضل لاعب شاهدته في حياتي".

جدير بالذكر أنّ ميسي لديه الحق الرحيل عن برشلونة في أي وقت رغم أنّه مرتبط بعقد ينتهي في صيف 2021، لكن هناك بند يسمح له بفسخه حينما يرغب في ذلك.