ابن سلمان ينافس عبد العزيز بن تركي الفيصل .. انقلاب على وزير الرياضة السعودي

الهجوم جم على ياسر المسحل وعبد العزيز بن تركي الفيصل من الجماهير النصراوية والسبب الهلال

تأجيل مباراة واحدة كان كفيلًا بإشعال الوسط الرياضي السعودي، وبدء مطالب رحيل ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي.

رابطة دوري المحترفين أعلنت أمس الإثنين، تأجيل مواجهة الهلال والفيحاء، ضمن الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، التي كان من المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، لأجل غير مسمى، في ظل عودة الزعيم حديثًا من كأس العالم للأندية المغرب 2022 واستعداده لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي في 20 من فبراير الجاري، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

هذا القرار أغضب منافسي الزعيم كثيرًا، وتحديدًا النصراويين، في ظل رفض تأجيل بعض المباريات لفريقهم من قبل، ليتهموا اتحاد القدم ووزارة الرياضة بالإخلال بمبدأ عدالة المنافسة، لكن ليس هذا القرار وحده هو ما أغضبهم، إنما كذلك إقامة احتفالية للهلال لاحتلاله وصافة مونديال الأندية.

ومن وراء هذا الغضب، تصدر وسم "#ابن_سلمان_وزير_الرياضه" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للمطالبة بتعيين تركي بن سلمان؛ نجل خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشهير بـ"الشاعر واحد"، بدلًا من عبد العزيز بن تركي الفيصل.

يذكر أن الهلال توج مؤخرًا بفضية كأس العالم للأندية 2022 بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، وأقامت وزارة الرياضة احتفالية له في بوليفارد الرياض أول أمس الأحد.