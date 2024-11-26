ابنته: لم يمت .. مارادونا قُتل وأعده بتحقيق العدالة!

رسالة عاطفية من ابنة الأسطورة الراحل

وجهت جيانينيا مارادونا رسالة عاطفية إلى والدها الراحل قبل 4 سنوات، دييجو أرماندو مارادونا، أكدت خلالها اشتياقها الكبير له وحرصها على معاقبة المتسببين في وفاته.

النجم الأرجنتيني المصنف من العديد اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم توفي في الـ25 من نوفمبر 2020 بعد جراحه أجراها في رأسه، وقد أحيت ابنته ذكراه بنشر صورة عبر حسابها على إنستجرام والتعليق "اشتاق إليك اليوم ودومًا، أحبك يا أبي من كل قلبي، مرت 4 سنوات منذ أن غادرت وغادر جزء مني معك، الحياة اصبحت أكثر ظلمًا وأحيانًا أكثر كآبة. لم يعد أي شيء كما كان ولا أجد سعادتي سوى مع عائلتي".

وأضافت "لم تمت، بل قُتلت وأعدك بأن العدالة ستتحقق".

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كانت الشرطة الأرجنتينية قد بادرت بالتحقيق في وفاة مارادونا متهمة 8 أشخاص من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمسؤولية عن وفاته، ومن المتوقع أن يمثلوا أمام المحاكم في مارس القادم بتهمة القتل العمد ويُواجهون أحكامًا بالسجن من 8 إلى 25 عامًا.

يُشار إلى أن مارادونا تُوج مع منتخب بلاده بكأس العالم عام 1986 وقد خسر النهائي عام 1990 أمام ألمانيا.