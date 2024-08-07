"هل أنت مجنون؟" .. ابنة مارادونا تفتح النار على لاعب منتخب ألمانيا للهوكي

تعمد استفزاز جماهير الأرجنتين

فتحت دالما مارادونا، ابنة الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، قائد منتخب الأرجنتين السابق، النار على جونزالو بيلات، لاعب منتخب ألمانيا للهوكي.

بدأت القصة عندما استفز جونزالو، صاحب الأصول الأرجنتينية والذي اختار قبل 6 أعوام اللعب باسم ألمانيا، جماهير ولاعبي الأرجنتين، عقب انتهاء مباراتها أمام ألمانيا بفوز المانشافت (3-2)، خلال الدور ربع النهائي من منافسات الهوكي بأولمبياد باريس 2024.

واحتفل جونزالو بعد هدف الفوز على الأرجنتين بطريقة مستفزة لراقصي التانجو، وعقب المباراة قال: "آسف، كما قال مارادونا.. دعهم يستمرون في هذا الهراء".

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وتسببت هذه التصريحات في استفزاز جوليتا أرجينتا، صديقة دالما التي قالت في برنامج تليفزيوني: "في عام 2018، تسبب في أزمة وتم استبعاده من المنتخب الأرجنتيني. وبعدها كتب رسالة لتفسير الأمر آنذاك لكن تمت إدانته".

وعلقت دالما مارادونا، على هذا الأمر قائلة: "هذا الأحمق لا ينطق إلا بهذيان، ماذا تريد مني أن أقول.. إنه لا يرتقي للرد عليه، كل شخص في اختيار لمنتخب الذي يلعب له، لكنه ليس من حقه أني يقول مثل هذه الأشيا".

وأضافت جولييتا أرجينتا: "لقد كان يصرخ في زملائه من أجل تسجيل هدف التعادل"، وفي تلك اللحظة قالت ابنة مارادونا الكبرى: "بيلات أنت تصرخ في وجه زملائك في الفريق والناس غاضبون حقًا، وبعد أن تفوز بالمباراة ضدنا ترسل رسائل مستفزة إلى الأرجنتينيين.. هل أنت مجنون؟".