ابنة أندريه أيو تنقل إلى المستشفى بعد ضياع ركلة جزاء والدها أمام أوروجواي!

شيء حزين ذلك الذي مرت به غانا بعد الإخفاق في التأهل إلى الدور الثاني من كأس العالم على يد أوروجواي، التي رغم فوزها 2-0 لم تستطع التأهل بدورها إلى الدور الثاني.

لكن الأكثر حزنًا بالتأكيد هو أندريه أيو، النجم الغاني الذي أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بإعادة بعض الأمل للغانيين، لكنه لم يستطع أن يفعلها تمامًا مثلما أهدر أسامواه جيان ركلة جزاء في 2010 ضد نفس الخصم.

بعد المباراة، علم أيو أن ابنته أصيبت بانهيار عصبي وفقدت الوعي نتيجة إهداره لركلة الجزاء.

لذلك توجه لاعب نادي السد القطري مباشرة إلى المستشفى من الملعب ليطمئن على ابنته التي تعرضت للإغماء.

Andre Ayew went from the stadium straight to the hospital to see his daughter who collapsed when he missed the penalty against Uruguay. It was quite scary but thankfully, she’s doing fine now🙏🏾 pic.twitter.com/PlWp1ZKnFK