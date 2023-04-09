"ابك ابنك غير المولود" .. الكشف عن إهانة بايينا التي أغضبت فالفيردي، ولاعب فياريال يرد

كواليس "لكمة" فالفيردي للاعب فياريال عند الحافلة في البيرنابيو

خطفت مباراة ريال مدريد وفياريال الأنظار أمس السبت؛ ليس لفوز فياريال وقرب برشلونة من لقب الدوري الإسباني، ولكن لما حدث بعد المباراة بين فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد وأليكس بايينا لاعب فياريال.

وانتظر فالفيريدي لاعب فياريال عقب المباراة عند حافلة الفريق ولكمه في وجهه والآخر يتحدث في هاتفه غير متوقعًا الضربة؛ فما الذي حدث وِلِم فعل فيدي ذلك؟

بحسب برنامج "إل شيرينجيتو" فإن الشرطة باتت جزءًا من الأزمة وستجري تحقيقاتها لأن نادي فياريال يملك فيديو عن الواقعة، لكنه لن يتقدم بشكوى ضد لاعب ريال مدريد، وإنما الأمر متروكًا لبايينا كما ذكر الصحافي روبن كانيزاريس.

في الوقت الذي رفض فيه نادي ريال مدريد التعليق عن الواقعة. في حين تقول إل باييس إن لاعبين من ريال مدريد كانا مع زميلهما وقت الواقعة.

ووفقًا للتقارير في عدد من الصحف الإسبانية منها abc فإن فالفيردي عقب توجيه لكمته قال لبايينا: "تفوه بما قولته في الملعب عن ابني".

صحيفة ماركا كشفت ما قاله بايينا للاعب ريال مدريد حين عرقله في مباراة الفريقين في الكأس وليس مباراة أمس: "ابك الآن على ولدك الذي لن يولد". صحيفة إل باييس تقول إن فيدي تغاضى عن الواقعة الأولى لكن لاعب فياريال كرر ما قاله خلال مباراة أمس. أمر أكده المقربون من فيدي للصحف الإسبانية وبأنه لن يفعل ذلك دون سبب وجيه.

وكانت زوجة فالفيردي قد كشفت يناير الماضي عن معاناة عائلتها من وقت عصيب خلال شهور حملها الأولى.

لكن أليكس رد علانية عما يُردد وكتب على حسابيه في تويتر وإنستجرام وقال: "سعيد جدًا بفوز الفريق على ملعب مثل سانتياجو بيرنابيو، لكن في الوقت نفسه حزين جدًا للاعتداء الذي تعرضت له عقب المباراة ومتفاجئ لما يُقال عني. كل ما يُقال خاطئ تمامًا".

لا يُعرف الآن ما ستؤول إليه الأمور؛ وهل سيشكو أليكس لاعب ريال مدريد أم لا، وهي سيتعرض فالفيريدي لعقوبة رياضية أم لا؟