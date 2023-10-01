"ابكي في منزلك" .. اشتباك بين نجوم الأرجنتين عقب مهزلة توتنهام وليفربول التحكيمية

نجما توتنهام وليفربول يشتبكان بعد انتهاء المباراة!

مازالت أصداء ما حدث في مباراة توتنهام أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز مستمرة، وذلك بعد الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المواجهة التي أقيمت مساء السبت.

وأثار سيمون هوبير حكم مباراة توتنهام وليفربول الجدل، بعدما ألغى هدفًا صحيحًا للريدز خلال الشوط الأول، بالإضافة إلى بعض القرارات التحكيمية الأخرى التي اتخذها.

ونشر النجم الأرجنتيني كوتي روميرو لاعب توتنهام عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة له أثناء الاحتفال مع جماهير فريقه بالانتصار على ليفربول، ليتفاجئ برد من مواطنه أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

instagram

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

أليستر علق على ما نشره لاعب ليفربول قائلًا: "هذا طبيعي عندما تلعبون 12 لاعبًا"، في إشارة إلى مساعدة الحكم لهم بشكل مباشر في مباراة الأمس.

ورد روميرو على أليستر قائلًا: "اذهب للبكاء في منزلك"، كنوع من السخرية من مواطنه بعد اتهام فريقه بالفوز بمساعدة هوبير حكم المباراة.