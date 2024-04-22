"ابقَ معنا يا لوكا".. مودريتش يوجه ضربة جديدة لأندية دوري روشن!

تطورات صفقة النجم الكرواتي..

"ابقَ معنا يا لوكا!".. هكذا رددت جماهير ريال مدريد الإسباني، أثناء تحية مودريتش عند مغادرته ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء الكلاسيكو، الذي شهد فوزًا مثيرًا للريال على برشلونة في الدقائق الأخيرة، بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني.

نجم الوسط الكرواتي صاحب الـ38 عامًا، استعاد بريقه في أسبوع خيالي، قاد خلاله ريال مدريد للعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل اللقب، كما جعل (ميرينجي) على بعد خطوات من حسم لقب الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لوكا مودريتش، يريد الاستمرار لموسم جديد مع ريال مدريد، رغم ارتباطه بعقد مع الملكي حتى يونيو 2024، وأن اللاعب يقاتل ولا يستسلم من إكمال مسيرته التي تدخل عامها الحادي عشر في قلعة الريال، وفق مقولة لقائد المنتخب الكرواتي قبل 14 شهرًا، حيث قال "أريد الاستمرار لأنني أستحق ذلك، وليس لأنه مُنح لي"، قبل مباراة الذهاب أمام ليفربول.

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ومر مودريتش بالعديد من المواقف المثيرة مع ريال مدريد، خلال الموسم الجاري، كان أبرزها في جلوسه على مقاعد البدلاء أمام لايبزيج الألماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبعدها بأيام، رد لوكا بهدف رائع في شباك إشبيلية، نال تصفيقًا حارًا من جماهير البرنابيو.

ووضعت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، مودريتش ضمن قائمة تضم 13 صفقة عالمية على رادار دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل، فيما ارتبط اللاعب برغبة نادي النصر في التعاقد معه خلال الصيف الماضي، كما أشارت "ماركا" إلى تلقي مودريتش عرضًا من الأهلي براتب قيمته 80 مليون يورو في الموسم، قبل أن يقرر البقاء مع ريال مدريد.