إبراهيموفيتش يسخر من جوارديولا ويتوعد لوكاكو في كتابه الجديد

النجم السويدي لم ينس حتى الآن مشاكله القديمة مع خصومه

سخر مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش من بيب جوارديولا في كتابه الجديد بينما أشار أيضًا إلى أن خلافه مع روميلو لوكاكو قد يستمر الآن بعد عودة البلجيكي إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

كما يتذكر المواجهة الشهيرة مع ماركو ماتيرازي في عام 2010 والتي شهدت دخول المدافع للمستشفى بعد أن ألقى بكوعه على رأسه.

ماذا قال إبراهيموفيتش عن جوارديولا؟

ادعى إبراهيموفيتش سابقًا أنه "عندما تشتريني، فأنت تشتري سيارة فيراري" أثناء مناقشة علاقته مع جوارديولا.

ولا يزال اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا يعتقد أن مهارات مدرب مانشستر سيتي الحالي في إدارة الرجال مفقودة، كما يقول في كتابه "الأدرينالين": "يفضل الفيلسوف اللاعبين الذين يطيعون دون الرد".

إبراهيموفيتش عن خلافه مع لوكاكو

كاد إبراهيموفيتش ولوكاكو أن يصطدما على أرض الملعب خلال مباراة كأس إيطاليا بين ميلان وإنتر في يناير 2021، حيث تشاجر السويدي مع البلجيكي للدفاع عن زميله في الفريق أليكسيس ساليماكيرس.

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ومن المفترض أن لوكاكو وقتها سأل عما سيفعله إبراهيموفيتش إذا لم يتوقف، فأجاب: "سأكسر كل عظمة في جسمك إذا فتحت فمك"، ثم انخرط اللاعبون في التدافع قبل تبادل المزيد من الإهانات.

وصرخ السويدي: "اذهب وأخبر والدتك أن تفعل تعويذة شعوذة لك"، ثم ادعى إبراهيموفيتش أن لوكاكو صرخ عليه من مدخل النفق في سان سيرو: "سأضع ثلاث رصاصات في رأسك".

وانتهى الأمر بلوكاكو بالانضمام مجددًا إلى تشيلسي في ذلك الصيف، بينما واصل إبراهيموفيتش مساعدة ميلان في الفوز بالدوري 2021-22.

ولعب المهاجم المخضرم دورًا محدودًا فقط بسبب إصاباته المتكررة، وأشار إلى أنه ربما كان تحت تأثير لعنة ألقاها عليه لوكاكو.

"هل كان من الممكن أن يكون لوكاكو قد أدى بعض طقوس الفودو لإيذائي؟" قال زلاتان.

وعاد روميلو الآن إلى إنتر على سبيل الإعارة بعد عام أول مخيب للآمال في ستامفورد بريدج، وألمح إبراهيموفيتش إلى أن التنافس بينهما يمكن أن يشتعل، مضيفًا: "في رأيي، قررت أنه يجب علي تسوية الأمور مع لوكاكو خارج الملعب، بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع [ماركو] ماتيراتزي".

إبراهيموفيتش يتحدث عن الانتقام من ماتيراتزي

تشاجر قلب دفاع إنتر السابق ماتيراتزي مع إبراهيموفيتش في عام 2005 حيث أصاب المهاجم بعد تدخل عنيف للغاية.

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ثم سعى إبراهيموفيتش للانتقام منه في مواجهة ديربي ميلانو بعد خمس سنوات، والتي جاءت خلال فترته الأولى مع الروسونيري على سبيل الإعارة، وحصل عليها عن طريق ضرب ماتيراتزي على جانب رأسه بضربة كوع قوية للغاية.

وقال إبراهيموفيتش عن الحادث: "هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأشياء في عالمي، لن تنسى أبدًا، وتنتظر بصبر الوقت المناسب لتنتقم".

وواصل: "قلت لنفسي مرارًا وتكرارًا: عندما أضع يدي عليه، سأؤذيه بشدة، بشدة لدرجة أنه سيتذكر ما فعله بي".

واختتم: "وسأنتقم في ضوء النهار، مع توضيح دوافعي ونواياي للجميع".