أنشيلوتي يؤكد: سوف أتصل بإبراهيموفيتش للانضمام إلى نابولي

هل نرى زلاتان يعود مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، أنّه على تواصل مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وقد يتحدث معه للعودة إلى نابولي.

إبراهيموفيتش ذكر في تصريحات صحفية أنّ الباب مفتوح بالنسبة له للعودة مرة إلى أخرى إلى الدوري الإيطالي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا" : "سوف أتصل به الليلة وأخبره بأننا في انتظاره. لديّ علاقة قوية معه وأعرف أنّه سجل 29 هدفًا في 30 مباراة بالدوري الأمريكي".

وتابع: "غدًا، حينما أتصل به سوف أخبركم كيف جرت الأمور".

وسبق ولعب السويدي في الدوري الإيطالي بقمصان يوفنتوس وإنتر وميلان كما حقق الكالتشيو 4 مرات.

وكان زلاتان قد ذكر في تصريحات صحفية علاقته الجيدة مع أنشيلوتي منذ عمل الثنائي في باريس سان جيرمان الفرنسي.