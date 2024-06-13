"ابحث عن حارس آخر" .. النصر يصدم تشيزني بعد قبوله الانتقال إلى دوري روشن!

ماذا فعل النصر بشأن صفقة حارس يوفنتوس؟

أحدث البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي، حالة من الانقسام داخل نادي النصر، حول التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الجديد.

ودخل انتقال تشيزني إلى النصر، إلى مرحلة معقدة، خلال الساعات الماضية، بدءًا من انفتاح يوفنتوس على رحيل حارسه، وأنباء تقدم وصيف دوري روشن السعودي، بعرض يقدر بمبلغ 20 مليون يورو سنويًا، ثم وجود أزمة بين الناديين يضع الصفقة في خطر.

وكشف الإعلامي سانتي آونا، المختصّ في سوق الانتقالات، عن تطورات جديدة في مفاوضات النصر مع حارس يوفنتوس، قائلًا إن الرئيس التنفيذي جويدو فينجا، يسعى لإتمام صفقة تشيزني، ولكن مسؤولي النصر، يؤيدون أسماءً أخرى في هذا المركز.

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وفي هذا السياق، أفادت قنوات الكأس القطرية، بأن فشل صفقة الحارس البولندي، جاءت بناءً على رفض المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو والمدير الفني لويس كاسترو، وأن مفاوضات النصر مع تشيزني لم تأخذ الطابع الرسمي.

وأبدى مسؤولو النصر اهتمامًا بالتعاقد مع حارس مرمى ليفربول، أليسون بيكر، إلا أن الحارس البرازيلي الذي يرتبط بعقد مع الريدز، حتى عام 2027، رفض فكرة الرحيل عن آنفيلد، متمسكًا بموقعه كالحارس رقم 1 في صفوف الفريق الذي تعاقد مؤخرًا مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت، بديلًا للألماني يورجن كلوب، الذي رحل عن تدريب الفريق مع نهاية موسم 2023-2024.

واستقرت إدارة النصر على رحيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، مع التعاقد مع حارس أجنبي جديد، للمرحلة المقبلة، مع انتظار عودة الحارس الشاب نواف العقيدي، بعد فترة إيقاف طويلة لمدة 5 شهور، بقرار من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، على خلفية أزمة استبعاده من معسكر المنتخب السعودي في الدوحة، خلال المشاركة في بطولة كأس آسيا (قطر 2023).