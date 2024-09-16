"تهديدات وابتزاز في الفندق" .. ناشطة سعودية تكشف مفاجأة قوية في حادث فهد المولد

تحقيقات شرطة دبي لا تزال جارية، لكن منال الصبحي تزعم أنها تمتلك بعض من ملابسات الحادث..

فجرت الناشطة السعودية منال الصبحي مفاجأة من العيار الثقيل في حادث فهد المولد؛ لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب، بينما ينتظر الجميع معرفة نتائج التحقيقات من قبل شرطة دبي.

اللاعب السعودي كان قد سقط من شرفة منزله في دبي ظهر يوم الـ12 من سبتمبر الجاري، ليرقد حاليًا في العناية المركزة بأحد مستشفيات الإمارات.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن شرطة دبي كانت قد تحفظت على عدد من الأشخاص الذين كانوا رفقة المولد ليلة اليوم ذاته، ولا تزال التحقيقات معهم جارية لكشف ملابسات الحادث.

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لكن الناشطة منال الصبحي زعمت بعض من ملابسات الحادث، موضحة أن المولد تعرض للابتزاز من بعض الشخصيات في أحد فنادق دبي.

وأوضحت الصبحي أن الفتى الأسمر لم يستجب لهم وقرر ترك الفندق والإقامة في شقة خاصة به، ليقرروا على إثر ذلك إرسال من يلقي به من شرفة منزله الخاص.

الناشطة السعودية هددت كذلك المتورطين في الحادث بأنه إذا فقد اللاعب حياته، لن ترحمهم، معبرة: "أنا ساكتة إلين ربي يشفيه فهد، وفي حال صار له شيء أقسم بالله لتحلمون بمنال كابوس في أحلامكم".

يذكر أن المولد كان قد اتجه لدبي بعد انتهاء معسكر منتخب السعودي، الذي واجه خلاله منتخبي إندونيسيا والصين، ضمن الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.