"كنا غاضبين بسبب التحكيم" .. إينيجو مارتينيز يكشف سر فوز برشلونة على ريال مدريد

مدافع برشلونة يتحدث عن الانتصار الكبير على ريال مدريد

تحدث إينيجو مارتينيز، مدافع برشلونة، عن سر فوز فريقه أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، مؤكدًا أن القرارات التحكيمية أثارت غضب لاعبي البلوجرانا.

وحقق برشلونة الانتصار على ريال مدريد في عقر داره برباعية دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال مارتينيز خلال تصريحات لصحيفة "AS": "بداية المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا، خاصة أول 20 دقيقة، حيث كان ريال مدريد يُهاجم بقوة، وهذا الأمر منطقي ولكننا نجحنا في تجاوزه، لأن الفريق كان جيدًا جدًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "حينما تكون الكرة معنا، نكون الأفضل مقارنة بريال مدريد، والنقطة الجيدة لهم كانت في الهجمات المرتدة، ولكننا كنا جيدين في الدفاع".

وواصل مدافع برشلونة: "أشعر بأنني بحالة جيدة جدًا، وكانت فترة التحضيرات للموسم رائعة، والمدرب يثق بي. أعتقد أن هناك مباريات في العام الماضي لم تسر بالطريقة التي أردناها أو كما كنا نأمل، ولم نتمكن من تحقيق الانتصارات المتتالية".

واختتم مارتينيز تصريحاته قائلًا: "نحن نعرف ما نلعب من أجله، ونستمتع كثيرًا سواء في الدفاع أو الهجوم. في البداية، كنا غاضبين من بعض القرارات التحكيمية، ولكن ركزنا على أنفسنا ومن هناك بدأنا العمل".