"لا يمكن تجاهله" .. إيميريك لابورت يفتح الباب أمام العودة إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد!

هل ينتقل لابورت إلى ريال مدريد؟

فتح النجم إيميريك لابورت مدافع النصر، الباب أمام إمكانية العودة إلى بلاده إسبانيا من بوابة ريال مدريد، في ظل الأخبار المنتشرة خلال الفترة الأخيرة حول اهتمام الميرنجي به.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد يدرس التعاقد مع لابورت، من أجل تدعيم دفاعه الذي يُعاني من نقص حاد، خاصة بعد إصابة المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي وتضرر الغضروف مؤخرًا.

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وقال لابورت عبر إذاعة "إل لارجيرو": لا أعلم أي شيء عن ارتباطي بريال مدريد، لقد قرأت الخبر كما قرأتموه، ولا توجد أي مشكلة، ولا يمكن أبدًا تجاهل ريال مدريد أو التقليل من شأنه".

وعن استمراره في السعودية رد المدافع الإسباني: "لقد ذكرت أكثر من مرة، فكرة العودة موجودة، ولدي عائلتي كلها في أوروبا، والعودة مجددًا إلى إسبانيا فكرة موجودة".

وعلق إيميريك على الانتقادات التي وجهت له بالانتقال إلى دوري روشن وأيضًا مسألة تجنيسه، حيث قال: "مهمتي هي لعب كرة القدم ومحاولة القيام بها بأفضل شكل ممكن، ولن أعتمد على ما يعتقده الناس لاتخاذ قراراتي في حياتي، وإذا اتخذت قرارات هامة في مسيرتي أو حياتي الشخصية فسيكون ذلك لأنني أعتقد أنه أفضل شيء بالنسبة لي، ولا أفعل شيء ليضرني، وقد يكون قراري صائبًا أو لا، ولكن على الجميع احترامه".

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وأشار مدافع النصر بكرة القدم السعودية: "إنها ثقافة مختلفة، ولكن جئت لألعب كرة القدم وليس لأشياء أخرى، وحتى الآن لم تسر الأمور بشكل سيء، وتمكنت من التتويج بيورو 2024 مع المنتخب، وهي أجمل شيء حدث لي في مسيرتي".

وواصل: "لا يزال هناك الكثير من الأشياء في السعودية يجب أن يتم تحسينها، لقد راهنوا بقوة على كرة القدم السنوات القليلة الماضية، وسينموا تدريجيًا أو بسرعة كبيرة، لا أعلم، لكنني رأيت تطورًا بالفعل، فهناك أمور إيجابية جدًا وهناك أشياء قليلة سيكون من الجيد الحديث عنها، ليس شيئًا يمكن تحسينه إنه شيء أكثر تحديدًا".

وانتقد لابورت أداء بعض الصحفيين، حيث قال: "دائمًا عندما أقوم بإجراء مقابلات مكتوبة، أتعرض لخيبة أمل، لأن العاوين التي يتم اختيارها هي تلك التي يرغبون في أن تبرز، هذا عملكم ويجب أن تثيروا الحديث، لم يحدث لي ذلك في المؤتمرات الصحفية، في العناوين تظهر أشياء غريبة".

واختتم مدافع النصر تصريحاته متحدثًا عن حظوظ إسبانيا في التتويج بكأس العالم: "خلال السنوات الأخيرة أثبتنا أننا قادرون على المنافسة للتتويج بالمونديال، وقد تسير الأمور بشكل جيد أو سيء، كما نعلم في كرة القدم يمكن للفرق الأدنى أن تفوز على الفرق العليا، وسنحاول ولدينا الفرق لتحقيق ذلك، وطموحنا هو الوصول إلى هناك 100%".