سيناريو جوردان هندرسون لن يتكرر .. الكشف عن العقبة الكبرى أمام انتقال إيميريك لابورت إلى ريال مدريد!

عملية عودة لابورت إلى أوروبا معقدة أكثر مما يتخيل البعض!

أصبح اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع المدافع إيميريك لابورت نجم النصر ليس سرًا، في ظل النقص العددي في مركز قلب الدفاع الذي يُعاني منه حاليًا، ولكن المدافع الإسباني وجد عائقًا ضخمًا أمامه حال وجود رغبة منه بالانتقال إلى الميرينجي!

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ويرغب ريال مدريد في تعزيز دفاعه بعد إصابة المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، بالإضافة إلى استمرار إصابة دافيد ألابا وأيضًا لوكاس فاسكيز وداني كارباخال.

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وأشارت شبكة "ريليفو" إلى أن القوانين الضريبية ستمثل عائقًا كبيرًا أمامه حال رغبته في العودة إلى أوروبا، في ظل حصوله على مبلغ يزيد عن 20 مليون يورو حتى الآن منذ أن انضم إلى النصر، دون التزامه بأي أمور ضريبية.

وأضافت الشبكة أن مغادرة لابورت للنصر في فترة الانتقالات الشتوية ستكلفه دفع نصف ما حصل عليه حتى الآن، وإذا انتظر إلى الصيف ستكون المبالغ المطلوبة منه من جانب الضرائب أقل، مما يجعل الخروج أكثر قابلية للتنفيذ، وهذا عكس ما حدث مع النجم الإنجليزي جوردان هندرسون الذي ترك الاتفاق.

هندرسون رحل عن الاتفاق بعد 6 أشهر فقط قضاهم في دوري روشن السعودي، بسبب عدم تأقلمه مع الأجواء، ولم يجد جماهير كثيرة تحضر مباريات فريقه، بالإضافة إلى طريقة الحياة لم يجدها مناسبة له.

وأكدت الشبكة على أنه كان هناك 5 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز رغبوا في التعاقد مع هندرسون، ولكن العائق الكبير أمامه كان الضراب، لأنه كان سيضطر إلى الإعلان عن راتبه تحت فئة الضرائب العالية في إنجلترا، ولذلك فضّل الانتقال إلى أياكس الهولندي، في ظل احتفاظ المملكة العربية السعودية وهولندا على اتفاق ضريبي أكثر تساهلًا، مما منعه من دفع مبالغ ضخمة، رغم أنه تخلى عن جزء كبير من راتبه المتوقع.

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كما أن الاتفاق طلق من جوردان الحصول على بعض الضمانات لتسهيل انتقاله إلى أياكس، إذ كان راتبه خلال الأشهر الستة في النادي هو الشرط، بعدما وقع على عقد قيمته 40 مليون يورو سنويًا، وهو مبلغ لم يتلقاه لأنه فسخ العقد وخرج دون أي تكلفة بسبب هذا القرار، وفقًا لما أشارت له الشبكة.

وموقف النصر حاليًا هو عجم تكرار ما حدث مع هندرسون، والتمسك بخروج لابورت بشرط الحصول على مقابل مادي، خاصة وأن العالمي أنفق مبلغ 27.5 مليون يورو لمانشستر سيتي للحصول على خدماته، ولذلك فإن رحيله إلى ريال مدريد لن يحدث إلا بالحصول على تعويض مالي.

كما لا يوجد نية للموافقة داخل النصر على رحيل لابورت على سبيل الإعارة، كما حدث مع آلان سان ماكسيمين نجم الأهلي، الذي تعاقد معه مقابل 27 مليون يورو من نيوكاسل الإنجليزي، ثم انتقل إلى فنربخشه التركي على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 8 ملايين للراقي، حيث تكفل النادي بعقده بتخفيض كبير، لهذا السبب لا يبدو أن الإعارة خيارًا ممكنًا أمام العالمي.

خروج لابورت من النصر سيجعله يتأثر بشكل كبير من جانب الراتب الذي يرغب في التخلي عنه، كما أن حالة جوردان هندرسون والقوانين الضريبية في إسبانيا، لا يوجد اتفاق مفيد لإيمريك على كافة الأصعدة، لأنه لا يوجد اتفاق بين السعودية وإسبانيا في مسألة الضرائب كما فعلت المملكة مع هولندا.

مسألة انتقال إيميريك من النصر إلى ريال مدريد معقدة، واستمرار اللاعب لمدة عامين من عقده كحد أدنى ليكون معفي من الضرائب على رواتبه هو الحل الوحيد أمامه.