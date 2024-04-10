"مرتاح في روما ولكن" .. وكيل إيموبيلي يفتح الباب للسعودية والمهتمين!

هل يرحل إيموبيلي عن لاتسيو؟

رد وكيل نجم وقائد لاتسيو شيرو إيموبيلي على التقارير التي تحدثت عن مغادرته النادي بحلول نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد إيموبيلي مع لاتسيو في يونيو 2026، ولكن صاحب الأربعة وثلاثين عاماً ارتبط بمغادرة ناديه في الأسابيع الماضية نحو الأهلي، إنتر، ومؤخراً نابولي في صفقة تبادلية مع جيوفاني سيميوني.

وقال وكيل اللاعب أليساندرو موجي مع "ميدياست": "شيرو هو قصة لاتسيو وتاريخه وقائده وأحد أهم اللاعبين في تاريخه".

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وأتبع: "شيرو مرتاح في روما ولكن مع نهاية الموسم يمكن أن تظهر فرص وحلول فيما يخص سوق الانتقالات".

وختم موجي: "ولكن، تبقى رغبة إيموبيلي هي البقاء في روما واللعب بقميص لاتسيو".