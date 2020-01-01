رسميًا | إيموبيلي يهزم رونالدو وليفاندوفسكي ويُتوج بجائزة الحذاء الذهبي

مهاجم لاتسيو حسم الصراع لصالحه

تُوج تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو رسميًا بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2019-2020 بعد استبعاد منافسه الوحيد على الجائزة "كريستيانو رونالدو" من مواجهة روما الأخيرة في الدوري الإيطالي.

مهاجم يوفنتوس لديه في رصيده 31 هدفًا في رصيده حتى الآن، وقد كانت لديه فرصة معادلة وتخطي إيموبيلي صاحب الـ35 هدفًا أمام روما، لكن المدرب ماوريتسيو ساري قرر استبعاده من اللقاء لإراحته قبل الموقعة المرتقبة أمام ليون في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقد تفوق المهاجم الإيطالي صاحب الـ30 عامًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ صاحب الـ34 هدفًا، وساعده على ذلك الهاتريك الذي سجله ضد هيلاس فيرونا في الجولة الـ36 من السيري آ.

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ويمتلك إيموبيلي فرصة زيادة رصيده من الأهداف حين يحل مع فريقه ضيفًا على نابولي في ختام الموسم الجاري من الدوري الإيطالي، وستكون لديه كذلك فرصة تحطيم رقم جونزالو هيجواين القياسي الخاص بعدد الأهداف في موسم واحدة من السيري آ.

المهاجم الأرجنتيني سجل 36 هدفًا خلال موسم 2015-2016، ويستطيع إيموبيلي معادلته وربما تخطيه لو نجح في الوصول لمرمى نابولي خلال لقاء الليلة.