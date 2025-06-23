مطلوب في مانشستر يونايتد .. إيميليانو مارتينيز يحسم موقفه من اللعب في دوري روشن السعودي

اللاعب ارتبط بأندية من داخل وخارج أوروبا

ماذا حدث؟

بدا أن الفائز بكأس العالم مارتينيز قد قبل بأن وقته في فيلا بارك قد انتهى عندما أذرف الدموع في نهاية موسم 2024-2025. كانت هناك مراسم وداع مؤثرة لأولئك الموجودين في ويست ميدلاندز.

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لم يتم إتمام أي صفقة حتى الآن، لكن متوقع حدوث أمر ما مع فتح نافذة الانتقالات. مارتينيز أثار الكثير من التكهنات، ولكن لم يتلق فيلا بعد عرضًا رسميًا لحارسه الدولي الأرجنتيني.

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هل كنت تعلم؟

يُذكر أن الفرق الباذخة في السعودية جاهزة للتحرك، لكن The Athletic تزعم أن مثل هذا التحول "لا يجذب" مارتينيز. هدفه هو "مواصلة اللعب بأعلى مستوى بينما تمتلك زوجته أماندا أعمال في إنجلترا".

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مع وضع ذلك في الاعتبار، يبدو أن مارتينيز ينتظر اقتراب من إحدى منافسي فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز. تم الاقتراح بأنه يمكن أن يكون هدفًا لمانشستر يونايتد بينما يفكرون في الحصول على ترقية على الحارس الكاميروني أندريه أونانا.

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ما هو التالي لمارتينيز؟

ذكرت التقارير أن مارتينيز مفتوح لفكرة الانتقال إلى أولد ترافورد، على الرغم من أن الشياطين الحمر دون كرة القدم الأوروبية لموسم 2025-26، ويرغب في إيجاد تحدٍ يبقيه محفزًا قبل دفاعه عن لقب كأس العالم مع الأرجنتين في الصيف المقبل.