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الدوري الإنجليزي الممتاز

إيمري يوجه نصيحة لتوريرا قبل مواجهة برايتون

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Getty Images
لاعب الوسط الأوروجوياني يمتلك 4 بطاقات صفراء قبل مباراة الغد في الدوري الإنجليزي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن النصيحة التي منحها للاعبه لوكاس توريرا، قبل مواجهة برايتون غداً الأربعاء بالدوري الإنجليزي.

توريرا المنضم حديثاً من سامبدوريا، جعل نفسه واحداً من أهم لاعبي أرسنال هذا الموسم، بفضل الإضافة الدفاعية التي قدمها بوسط الملعب.

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الأوروجوياني يمتلك 4 بطاقات صفراء قبل مواجهة برايتون، وفي حالة حصوله على الخامسة، لن يلعب أمام ليفربول الجولة القادمة.

وقال إيمري عن موقف صاحب الـ22 عاماً:"لا أعلم اذا كان سيلعب بحذر أم لا، لا أريد له المشاركة وهو يفكر في الإيقاف وعدم اللعب ضد ليفربول".

ويواجه المدرب الإسباني ورطة كبيرة في خط الدفاع قبل مواجهة الغد، بغياب شكودران موستافي وروب هولدنج للإصابة.

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ولم يتضح موقف ناتشو مونريال حتى الآن من المشاركة، حيث سيخضع لاختبار طبي لحسم موقفه.

ويفتقد أرسنال أيضا لكل من هيكتور بيليرين لمدة أسبوعين، والجناح الأرميني هينريك مخيتاريان لست أسابيع.

ويلعب الفريق اللندني خارج ملعبه ضد برايتون، وهو في المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ37 نقطة، متساوياً مع تشيلسي صاحب المركز الرابع الذي يتفوق بفارق الأهداف.

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