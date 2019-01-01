النتائج المباشرة
الانتقالات

إيمري يكشف حقيقة انتقال نافاس إلى أرسنال

التعليقات()
GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images
الحارس الكوستاريكي ارتبط بالانضمام للمدفعجية بعد اقتراب رحيله عن ريال مدريد

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، عن حقيقة مفاوضاته مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

تقارير صحفية إسبانية اكدت محاولة أرسنال لضم حارس ريال مدريد، بعد قيام الأخير بتوديع جماهير ناديه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سوق يناير | ماذا يحتاج إنتر في ميركاتو الشتاء؟

اختيارات المحررين

ووصل الأمر بوجود أنباء حول تقديم أرسنال لعرض قيمته 14 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

إيمري علق قائلاً:"هذه القصة غير صحيحة، لم نتحدث أبداً عن فكرة التعاقد معه".

وأضاف:"لدينا 3 حراس مرمى ونشعر بساعدة كبيرة جداً بتواجدهم ولم نفكر في نافاس أو أي حارس جديد".

محمد صلاح ورياض محرز - من يتفوق هذا الموسم؟

وتأتي تصريحات إيمري قبل المواجهة القادمة لفريقه أمام بلاكبول، في افتتاح مشواره بكأس الاتحاد الإنجليزي

وتعد الأولوية الأهم لإيمري في الميركاتو الشتوي، هو تدعيم خط دفاعه، وضم لاعب وسط جديد تحسباً لرحيل آرون رامسي في يناير.

الموضوع التالي:
تشيلسي يصرف النظر عن ضم هيجواين
الموضوع التالي:
رئيس رابطة الدوري الإيطالي يدافع عن لعب كأس السوبر في السعودية
الموضوع التالي:
يوفنتوس يعرض أحد لاعبيه على أرسنال للإسراع في صفقة رامسي
الموضوع التالي:
جيمي كاراجر: ليفربول معرض لنفس انتكاسة مانشستر سيتي
الموضوع التالي:
بيلامي يتنحى مؤقتاً عن منصبه التدريبي بسبب "التنمر"
إغلاق